Українська співачка Тетяна Воржева показала себе, розповівши про кохання
Як пише Politeka.net, Тетяна Воржева стала популярною після"Фабрики". Дівчину прозвали українською Анджеліною Джолі, адже красуня схожа з голлівудською знаменитістю. Красуня також веде Instagram, де ділиться творчістю і особистим.
На новому фото Тетяна здалася в стильних окулярах і купальнику. Красуня вирішила розповісти про мови любові.
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1. Слово
2. Час
3. Подарунок
4. Помічник
5. Дотик
Дивно, але розуміння яку мову любові твій і на якому говорять твої близькі ( що для них означає прояв любові ) допомагає уникнути багатьох непорозумінь, прикрощів. Твій близька людина, або рідні, можуть очікувати від тебе абсолютно різних дій і проявів любові, які для тебе нічого особливого не значать, а для них це дуже важливо. У всіх цих проявах абсолютно різний.
Як думаєте яка мова любові мій ?;-)
До якого типу віднесете себе? Знаходь в стрічці
П. с.
Цій книзі вже 100 років в обід. Раніше я не ставилася до неї серйозно. Але ... ось, вивчила уважно і.. виявляється, хороша" річ", - написала Тетяна.
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