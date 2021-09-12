Українська співачка Тетяна Воржева показала себе, розповівши про кохання

Як пише Politeka.net, Тетяна Воржева стала популярною після"Фабрики". Дівчину прозвали українською Анджеліною Джолі, адже красуня схожа з голлівудською знаменитістю. Красуня також веде Instagram, де ділиться творчістю і особистим.

На новому фото Тетяна здалася в стильних окулярах і купальнику. Красуня вирішила розповісти про мови любові.

"Гері Чепмен визначає" 5 мов любові " людини:

1. Слово

2. Час

3. Подарунок

4. Помічник

5. Дотик

Дивно, але розуміння яку мову любові твій і на якому говорять твої близькі ( що для них означає прояв любові ) допомагає уникнути багатьох непорозумінь, прикрощів. Твій близька людина, або рідні, можуть очікувати від тебе абсолютно різних дій і проявів любові, які для тебе нічого особливого не значать, а для них це дуже важливо. У всіх цих проявах абсолютно різний.

Як думаєте яка мова любові мій ?;-)

До якого типу віднесете себе? Знаходь в стрічці

П. с.

Цій книзі вже 100 років в обід. Раніше я не ставилася до неї серйозно. Але ... ось, вивчила уважно і.. виявляється, хороша" річ", - написала Тетяна.

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