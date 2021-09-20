Блогер по имени Теренс Манчестер оказался как две капли воды похожим на известного актера Тимоти Шаламе

Как сообщает Politeka.net, известный французский блогер-тиктокер Теренс Манчестер оказался таким себе двойником известного актера, звезды фильма "Дюна" Тимоти Шаламе. Схожесть парней заметили в сети, и начали активно комментировать эту тему, называя 19-летнего парня двойником 25-летнего актера.

Если посмотреть на фото Теренса и Тимоти, то надо сказать, что их действительно сложно отличить – та же густая кудрявая шевелюра, те же острые скулы и другие черты. Она невероятно похожи. Сам Манчестер не отрицает свою внешнюю схожесть с Шаламе и даже обдумывает начало актерской карьеры.

В комментариях к фото блогера в Instagram даже начали шутить относительно его схожести с известным актером, в дискуссии включились также российские и украинские пользователи. Вот, что пишут фанаты: "Тимоти Шаламе с AliExpress", "Тимофей Шуфутинский, "Тимоха Шарлатан", "Тимоти, ты ли это?", "Тимоти Шаломе?", "Ты человек? Или ангел?", "Вы очень похожи на Тимоти", "Я знаю твоего близнеца, Тимоти", "Близнец Тимоти?", "Ух ты, Тимоти?".

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