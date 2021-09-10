Три года назад у Тины Кароль появился двойник - маленькая девочка, копирующая образы певицы, к тому же ее тезка
Сейчас Тине Синяговской семь лет и она продолжает примерять на себя образы своего кумира. Наряды для нее шьет мама Надежда. Женщина создала дочке аккаунт в Инстаграм, куда регулярно выставляет яркие фото малышки в образах Кароль (уже более тысячи публикаций и почти пять тысяч подписчиков).
В этот раз в своем новом посте Синяговская с мамой повторили образ певицы и антураж, в котором она выступила на сцене Atlas Weeekend с песней "Хороший парень". Тогда Тина была в классическом костюме, с собранными назад волосами. Звезда выехала на сцену лежа на мотоцикле - спиной к водителю.
Подобную картину восстановили в своей фотосессии и мини-копия Кароль с мамой, передает Politeka.net.
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"😎Малыши крутыши🤩 Костюм просто 💞 Наша Наташенька 🙏спасибо ей большое, каждая полосочка на костюме была прострочена люрексом😅 +7t все целы и здорвы ❤", - говорится в подписи к кадрам.
Публика осталась в восторге:
"😍ойййй🔥🔥❤️ как круто 👍🏻 ❤️"; "Они такие милые😍"; "Я сначала подумал, что это Кароль😂"; "Нереально😍"; "Круто! Милая Тиночка...🥰🌸💜"; " обалдеть вы крутыхи😍"
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