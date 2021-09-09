Популярная украинская артистка Тина Кароль рассказала, как решилась на знакомство с питоном
Как передает Politeka.net, Тина Кароль - популярная украинская певица. Недавно артистка выступила на фестивале "Atlas Weekend". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками происходящим в её жизни.
На этот раз в программе "Життя відомих людей" на канале "1+1" Тина Кароль рассказала о своём выступлении на фестивале и о том, как решилась познакомиться с питоном.
Певица устроила потрясающее кибер-шоу на сцене. Тина Кароль появлялась на сцене и верхом на мотоцикле, и с огромным питоном.
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"Мне было интересно сделать новое шоу, показать, что мы в состоянии существовать на других рынках потому что этот концерт будут смотреть и за границей", - рассказала артистка.
В одном из номеров Тина Кароль показала своего нового друга - питона. Перед тем, как выступать с ним, певица решилась на откровенную фотосессию со змеем.
"Мы с ним познакомились в декабре. Я была инициатором такой фотосессии. Когда его принесли, то я просто визжала как ненормальная. И ничего не получилось, ни одного кадра. Потом мы поехали с сыном в Намибию, я оказалась в животной мире. Там мне вспомнился этот питон. Я приехала в Киев и огласила в январе снова фотосессию с питоном.", - сообщила певица.
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