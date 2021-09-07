Фанаты Тины Кароль сожалеют об уходе артистки из двух популярнейших шоу на украинском ТВ

То, что Тина отказалась от судейства на "Голосі країни" было известно давно, а вот уход из "Танців з зірками" стал полной неожиданностью. Поклонники 36-летней певицы вспоминают о прошлых сезонах, когда Кароль была со-ведущей этого шоу вместе с Юрием Горбуновым и с горечью отмечают, что проект "уже не тот".

В Сети опубликовали архивное видео с торжественным выходом ведущих на паркет, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Пользователи бурно комментируют:

"Можно забыть про «танцы», без Тины они погасли😔"

"Как же обидно что нет больше там Тины((( в прошлом году мы так ждали воскресенья, чтобы посмотреть образ Тины, я так хочу вернуться в осень 2020…"

"Смотрю сейчас эфир. И действительно Тины очень не хватает. Она настоящее украшение этого проекта... Яркое и незаменимое"

"и Голос тоже скоро будет без Тины💔 она - история, она - легенда!"

"Очень жаль, что Тина больше не ведёт эфир((Она была вишенкой на торте♥️♥️ А ещё и из голоса ушла((("

Напомним, новый сезон "Танців" стартовал 5 сентября. Место Кароль заняла модель Иванна Онуфрийчук, которая ранее появлялась на балконе этого шоу. Украинцы взбунтовались, отмечая в комментариях, что девушка "проигрывает" Тине во всем. По слухам, уход Кароль связан с тем, что она якобы обиделась на продюсеров за то, что в прошлом сезоне победу отдали Санте Димопулос, а не ее подруге Юле Саниной, оказавшейся в итоге на втором месте.

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