Іспанська актриса Урсула Корберо, яка зіграла Токіо в "Паперовому будинку", вразила виглядом в ефектній сукні
Як пише Politeka.net, 32-річна актриса стала неймовірно популярною після того, як виконала роль Токіо у відомому серіалі. Зараз кар'єра актриси стрімко пішла вгору, її запрошують в популярні проекти, вона знімається в рекламі.
На свіжих фото, які з'явилися в Instagram зірки, вона постала в оригінальній сукні з пір'ям. Дівчина лежала на підлозі, тримаючи в руках модну сумку. Волосся у Урсули трохи відросло, що зробило її вигляд більш жіночним, ніж він був у серіалі.
"Пишаюся тим, що беремо участь у новій кампанії @LOEWE, знятій Юргеном Теллером на честь повернення сумки Amazona", - підписала фото зірка.
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У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Ти-цілий світ", "Сподіваюся, 2021 рік буде набагато краще для тебе", "Яка милашка", "Ну просто вогонь", "Гаряча дівчина", "Токіо, я люблю тебе", "Чорний ангел", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Урсула Корберо влаштувала чуттєву фотосесію в ліжку: пікантні кадри.
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