Испанская актриса Урсула Корберо, сыгравшая Токио в "Бумажном дом", впечатлила видом в эффектном платье

Как пишет Politeka.net, 32-летняя актриса стала невероятно популярной после того, как исполнила роль Токио в известном сериале. Сейчас карьера актрисы стремительно пошла вверх, ее приглашают в популярные проекты, она снимается в рекламе.

На свежих фото, которые появились в Инстаграм звезды, она предстала в оригинальном платье с перьями. Девушка лежала на полу, держа в руках модную сумку. Волосы у Урсулы немного отросли, что сделало ее вид более женственным, чем он был в сериале.

«Горжусь тем, что принимаем участие в новой кампании @LOEWE, снятой Юргеном Теллером в честь возвращения сумки Amazona», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ты – целый мир», «Надеюсь, 2021 год будет намного лучше для тебя», «Какая милашка», «Ну просто огонь», «Горячая девушка», «Токио, я люблю тебя», «Черный ангел», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Урсула Корберо устроила чувственную фотосессию в кровати: пикантные кадры.

Как сообщала Politeka, Урсула Корберо с коллегой по сериалу растрогали романтической фотосессией: «Пока смерть не разлучит».

Также Politeka писала, что Урсула Корберо без штанов впечатлила дерзким видом: "Горячо".