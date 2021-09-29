Испанская актриса Урсула Корберо, сыгравшая Токио в "Бумажном дом", впечатлила видом в эффектном платье
Как пишет Politeka.net, 32-летняя актриса стала невероятно популярной после того, как исполнила роль Токио в известном сериале. Сейчас карьера актрисы стремительно пошла вверх, ее приглашают в популярные проекты, она снимается в рекламе.
На свежих фото, которые появились в Инстаграм звезды, она предстала в оригинальном платье с перьями. Девушка лежала на полу, держа в руках модную сумку. Волосы у Урсулы немного отросли, что сделало ее вид более женственным, чем он был в сериале.
«Горжусь тем, что принимаем участие в новой кампании @LOEWE, снятой Юргеном Теллером в честь возвращения сумки Amazona», - подписала фото звезда.
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В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Ты – целый мир», «Надеюсь, 2021 год будет намного лучше для тебя», «Какая милашка», «Ну просто огонь», «Горячая девушка», «Токио, я люблю тебя», «Черный ангел», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Урсула Корберо устроила чувственную фотосессию в кровати: пикантные кадры.
Как сообщала Politeka, Урсула Корберо с коллегой по сериалу растрогали романтической фотосессией: «Пока смерть не разлучит».
Также Politeka писала, что Урсула Корберо без штанов впечатлила дерзким видом: "Горячо".