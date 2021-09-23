Хайме Лоренте Лопес, який прославився завдяки ролі Даніеля Рамоса (Денвера), продовжує дивувати шанувальників

Молодий іспанський актор народився в 1991 році і кар'єру вибрав досить рано, бажаючи пов'язати себе саме з життям артиста. Хайме найбільш відомий тим, що грає ролі Даніеля "Денвер" Рамоса в серіалі "Паперовий Дім" і Фернандо "Нано" Гарсія Домінгеса в "Еліті".

Нагадаємо, що» Денвер " – один з головних героїв серіалу, який бере участь у пограбуванні. У Монетному дворі знайомиться з однією із заручниць-Монікою Гастамбіде, яка пізніше стає його дружиною. Роль навіженого і закоханого хлопця ідеально підійшла акторові.

Зараз під кожним постом чоловіки шанувальниці завалюють його компліментами і новий знімок не був винятком:

"БЕЛЛІССІМО❤; ідеально 😍 але червоний йшов більше❤️Дивись, який ти тут щасливий; ідеально; Вау😍; чудово; ідеально🇧 🇷❤️; ідеальний чоловік в білому; чудово❤️; всі хочуть такого хлопця, розумію; можна тільки мріяти про цього чоловіка; спасибі за вас».

А ось 25-річний іспанський актор Мігель Ерран, якого українці знають завдяки ролі Анібала Кортеса або "Ріо" з дуже популярного серіалу "паперовий дім", часто ділиться з шанувальниками особистими фотографіями в своєму Instagram.

Черговий пост " Ріо " присвятив своїй мамі Белен, яка самостійно виховувала актора. Його батьки не були офіційно одружені і після народження Мігеля батько пішов з сім'ї.

"Моя мама пишається мною. Інше.. Це дар, без якого я не міг би жити", - написав Мігель Ерран.

Раніше Politeka писала, що Токіо і Ріо з "паперового дому" зворушили романтичною фотосесією: "поки смерть не розлучить нас...".

Нагадаємо, що Токіо з " паперового дому "в чоботях і без штанів вразила зухвалим чином:"гаряче".

A ще Politeka повідомляла, що танцюрист Полякової розповів правду, навіщо прийшов до Огневич на "Холостячку": "це заробіток, розумієте?".