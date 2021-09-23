Хайме Лоренте Лопес, который прославился благодаря роли Даниэля Рамоса (Денвера), продолжает удивлять поклонников

Молодой испанский актер родился в 1991 году и карьеру выбрал достаточно рано, желая связать себя именно с жизнью артиста. Хайме наиболее известен тем, что играет роли Даниэля "Денвер" Рамоса в сериале "Бумажный дом" и Фернандо "Нано" Гарсия Домингеса в "Элите".

Напомним, что «Денвер» – один из главных героев сериала, который участвует в ограблении. В Монетном дворе знакомится с одной из заложниц — Моникой Гастамбиде, которая позже становится его женой. Роль взбалмошного и влюбленного парня идеально подошла актеру.

Сейчас под каждым постом мужчины поклонницы заваливают его комплиментами и новый снимок не был исключением:

«Беллиссимо❤; Идеально 😍 но красный шел больше❤️Смотри, какой ты тут счастливый; Идеально; Вау😍; Превосходно; Идеально🇧🇷❤️; идеальный мужчина в белом; Замечательно❤️; все хотят такого парня, понимаю; можно только мечтать об этом мужчине; спасибо за вас».

А вот 25-летний испанский актер Мигель Ерран, которого украинцы знают благодаря роли Анибала Кортеса или "Рио" из очень популярного сериала "Бумажный дом", часто делится с поклонниками личными фотографиями в своем Instagram.

Очередной пост "Рио" посвятил своей маме Белен, которая самостоятельно воспитывала актера. Его родители не были официально женаты и после рождения Мигеля отец ушел из семьи.

"Моя мама гордится мной. Остальное.. Это дар, без которого я не мог бы жить", - написал Мигель Эрран.

Ранее Politeka писала, что Токио и Рио из "бумажного дома" растрогали романтической фотосессией: "пока смерть не разлучит нас...".

Напомним, что Токио из "Бумажного дома" в сапогах и без штанов поразила дерзким образом: "Горячо".

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