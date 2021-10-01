Испанский актер Хайме Лоренте Лопес, который прославился благодаря сериалу «Бумажный дом», впечатлил физической формой

Как пишет Politeka.net, благодаря роли Даниэля Рамоса (Денвера) об актере узнали миллионы людей по всему миру. Сегодня на Инстаграм 29-летнего красавчика подписано почти 15 млн пользователей сети.

На свежем фото, которое Хайме опубликовал в сети, он позировал в ванной без футболки. Мужчина без капли стеснения показал свою отменную физическую форму и железный пресс. Под каждым постом актера можно увидеть сотни комплиментов от фанаток. Новое фото не стало исключением.

«Какой красавчик», «Я забеременела от одного вида на тебя», «Ослепительно», «Фигура просто топ», «Ты такой горячий», «Мужчина мечты», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Хайме Лоренте Лопес достаточно рано стал задумываться о карьере актера и даже учился в специализированной школе. Кроме «Бумажного дома» он вместе с Мигелем Эрраном (Рио в сериале) сыграл также в нашумевшем сериале «Элита».

Напомним, что Хайме Лоренте Лопес очаровал поклонниц образом в белоснежном костюме: "Все хотят такого парня".

Как сообщала Politeka, Мигель Эрран растрогал честным признанием: "Это дар".

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