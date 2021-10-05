Іспанська актриса Урсула Корберо, яка прославилася на весь світ завдяки ролі Токіо в "Паперовому домі", показала пам'ятні кадри зі зйомок.
Слава наздогнала актрису відразу після першого сезону серіалу «паперовий дім», а зйомки фінального дозволили Урсулі піднятися на новий рівень. Оскільки за ці роки зірка встигла отримати багато відгуків про свою акторську гру, у неї вже є своя багата аудиторія.
Вихід фінального сезону для знімальної команди був дуже емоційним, як і прощання після роботи за стільки років. Не втрималася від сліз і сама Урсула. Дівчина показала в Instagram, як її довели до сліз емоційним зверненням і подарунком в кінці.
Не стримуючи себе, перед камерою Урсула плакала разом з колегами, чим і зворушила фанатів:
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"Найгірше, що вони могли зробити, це вивести її з серіалу; найкраще❤️; Я все ще чіпляюся за ідею, що вони інсценують свою смерть, щоб вибратися живими 🙌 не можу повірити; сумую за тобою так сильно Токіо; 😭 дивно, що вони зробили!! 😮 ♥ ️ ; Браво Урсула !! 👏 ; словами не описати, як я спустошений, побачивши її відхід. Я все ще відмовляюся вірити в це"»
Нагадаємо, що Урсула Корберо в ефектних чоботях здивувала зухвалим чином, забувши надіти штани:"гаряче".
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