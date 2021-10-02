Испанская актриса Урсула Корберо, которая исполнила главную роль в "Бумажном доме", впечатлила стройной фигуркой

Как пишет Politeka.net, в начале сентября вышло продолжение популярного испанского сериала, которое так ждали поклонники. Сегодня «Бумажный дом» является одним из самых популярных сериалов Netflix.

На одной из фан-страничек сериала появился архивный снимок с исполнительницей роли «Токио» Урсулой Корберо. На фото 32-летняя актриса предстала в одних плавках от купальника. Свои прелести звезда прикрыла руками, от чего фото не стало менее пикантным. В комментариях под постом яркой брюнетке оставили массу восторженных слов. Особое внимание поклонники обратили на стройную фигурку актрисы и ее плоский животик.

«Дикий ангел», «Невероятно красивая», «Смотреть на тебя – одно удовольствие», «Такая яркая», «Смело!», «Урсула, ты неповторима», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Урсула Корберо начала свой творческий путь с 13-ти лет. Она училась в актерской школе и занималась вокалом. Ее прорывом была роль в сериале "Физика или химия".

Напомним, что Урсула Корберо в роскошных сапогах очаровала дерзким образом: "Горячо".

Как сообщала Politeka, Урсула Корберо впечатлила ярким видом в оригинальном платье: «Черный ангел».

Также Politeka писала, что Урсула Корберо с коллегой по сериалу растрогали личной фотосессией: «Пока смерть не разлучит…».