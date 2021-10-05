Испанская актриса Урсула Корберо, которая прославилась на весь мир благодаря роли Токио в «Бумажном доме», показала памятные кадры со съемок.

Слава настигла актрису сразу после первого сезона сериала «Бумажный дом», а съемки финального позволили Урсуле подняться на новый уровень. Поскольку за эти годы звезда успела получить много отзывов о своей актерской игре, у нее уже есть своя богатая аудитория.

Выход финального сезона для съемочной команды был очень эмоциональным, как и прощание после работы за столько лет. Не удержалась от слез и сама Урсула. Девушка показала в Инстаграм, как ее довели до слез эмоциональным обращением и подарком в конце.

Не сдерживая себя, перед камерой Урсула плакала вместе с коллегами, чем и растрогала фанатов:

«Худшее, что они могли сделать, это вывести ее из сериала; Лучшее ❤️; Я все еще цепляюсь за идею, что они инсценируют свою смерть, чтобы выбраться живыми 🙌 не могу поверить; Скучаю по тебе так сильно Токио; 😭 удивительно, что они сделали!! 😮 ♥ ️; Браво Урсула !! 👏; словами не описать, как я опустошен, увидев ее уход. Я все еще отказываюсь верить в это».

Напомним, что Урсула Корберо в эффектных сапогах удивила дерзким образом, забыв надеть штаны: "Горячо".

Как сообщала Politeka, Урсула Корберо в одних трусах от купальника похвасталась фигурой: «Дикий ангел».

Также Politeka писала, что Урсула Корберо удивила чувственным видом в оригинальном платье: «Черный ангел».