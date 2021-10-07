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Іспанська актриса Урсула Корберо, яка стала відомою завдяки ролі Токіо в "Паперовому будинку", похвалилася достоїнствами фігури в купальнику і ефектних нарядах.

Як повідомляє Politeka.net, 32-річна зірка гучного серіалу від Netflix стала відомою у себе на батьківщині після декількох ролей в серіалах. Але, по-справжньому знаменитою її зробив останній проект. Тепер актрису запрошують в популярні проекти. Нерідко вона стає обличчям відомих брендів.

На одній з фан-сторінок в Instagram з'явилася серія фотографій, зроблених для однієї з рекламних компаній. На фото Урсула показала принади фігури в купальнику і ефектній сукні з глибоким декольте.

"Урсула для Jacquemus", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники залишили своїй улюблениці масу приємних слів.

"Найкраща", "Не могли б ви стати богинею, будь ласка?", "Ідеально", «Прекрасна, як завжди», «фігурка просто космос», «Урсула, ти моя мрія», "солодка цукерка", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Усула Корберо в трусах від купальника змусила говорити про себе: "Дикий ангел".

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