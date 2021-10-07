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Испанская актриса Урсула Корберо, ставшая известной благодаря роли Токио в «Бумажном доме», похвасталась достоинствами фигуры в купальнике и эффектных нарядах.

Как сообщает Politeka.net, 32-летняя звезда нашумевшего сериала от Netflix стала известной у себя на родине после нескольких ролей в сериалах. Но, по-настоящему знаменитой ее сделал последний проект. Теперь актрису приглашают в популярные проекты. Нередко она становится лицом известных брендов.

На одной из фан-страничек в Инстаграм появилась серия фотографий, сделанных для одной из рекламных компаний. На фото Урсула показала прелести фигуры в купальнике и эффектном платье с глубоким декольте.

«Урсула для Jacquemus», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники оставили своей любимице массу приятных слов.

«Самая лучшая», «Не могли бы вы стать богиней, пожалуйста?», «Идеально», «Прекрасна, как всегда», «Фигурка просто космос», «Урсула, ты моя мечта», «Сладкая конфетка», - пишут люди.

Напомним, что Усула Корберо в трусах от купальника заставила говорить о себе: «Дикий ангел».

Как сообщала Politeka, Усула Корберо довели до слез во время съемок «Бумажного дома»: "Не могу поверить...".

Также Politeka писала, что Усула Корберо в пикантной майке свела с ума видом в кровати: «Хорошенькая».