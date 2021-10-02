Іспанська актриса Урсула Корберо, яка виконала головну роль у "Паперовому будинку", вразила стрункою фігуркою
Як пише Politeka.net, на початку вересня вийшло продовження популярного іспанського серіалу, яке так чекали шанувальники. Сьогодні "Паперовий будинок" є одним з найпопулярніших серіалів Netflix.
На одній з фан-сторінок серіалу з'явився архівний знімок з виконавицею ролі "Токіо" Урсулою Корберо. На фото 32-річна актриса постала в одних плавках від купальника. Свої принади зірка прикрила руками, від чого фото не стало менш пікантним. У коментарях під постом яскравій брюнетці залишили масу захоплених слів. Особливу увагу шанувальники звернули на струнку фігурку актриси і її плоский животик.
"Дикий ангел", "Неймовірно красива", "Дивитися на тебе-одне задоволення", "така яскрава", "Сміливо!", "Урсула, ти неповторна", - пишуть користувачі Мережі.
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Варто відзначити, що Урсула Корберо розпочала свій творчий шлях з 13-ти років. Вона вчилася в акторській школі і займалася вокалом. Її проривом була роль в серіалі "Фізика або хімія".
Нагадаємо, що Урсула Корберо в розкішних чоботях зачарувала зухвалим образом: "Гаряче".
Як повідомляла Politeka, Урсула Корберо вразила чуттєвим виглядом в незвичайній сукні: "Чорний ангел".
Також Politeka писала, що Урсула Корберо з колегою по серіалу зворушили романтичною фотосесією: "Поки смерть не розлучить нас...".