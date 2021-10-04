Іспанська актриса Урсула Корберо, яка прославилася на весь світ завдяки ролі Токіо в "Паперовому будинку", зачарувала ніжними кадрами в ліжку.

Як повідомляє Politeka.net, 32-річна Урсула Корберо - володарка красивої фігурки і яскравої зовнішності. Дівчині дісталася головна роль в іспанському серіалі "Паперовий будинок", який наробив галасу в світі. Про серіал дізналися після того, як стрімінговий сервіс Netflix викупив права на екранізацію картини. Нещодавно вийшов вже п'ятий сезон серіалу, який прикував до екранів мільйони людей по всьому світу.

Сьогодні кар'єра Урсули Корберо стрімко пішла вгору, її запрошують в різні проекти і рекламу.

На одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явився несподіваний кадр з актрисою. Урсула в простій білій майці лежала в ліжку. Вона виглядала дуже ніжною і чуттєвою. У коментарях під фото красуні залишили масу приємних слів.

"Ти гарна", "Я кричав і плакав, коли побачив твою смерть в 5-му сезоні "Паперового будинку", я не повірив!", "Яка ти гарненька!",- пишуть люди.

Додамо, що Урсула Корберо зіграла в серіалі роль грабіжниці, яка закохалася в свого подільника. Після вдалого пограбування вони помчали жити на острови.

Нагадаємо, що Урсула Корберо в ефектних чоботях здивувала зухвалим образом, забувши надіти штани:"гаряче".

Як повідомляла Politeka, Урсула Корберо в одних трусах від купальника похвалилася фігурою: "Дикий ангел".

Також Politeka писала, що Урсула Корберо здивувала чуттєвим виглядом в оригінальній сукні: "Чорний ангел".