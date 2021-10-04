Испанская актриса Урсула Корберо, которая прославилась на весь мир благодаря роли Токио в «Бумажном доме», очаровала нежными кадрами в постели.

Как сообщает Politeka.net, 32-летняя Урсула Корберо – обладательница красивой фигурки и яркой внешности. Девушке досталась главная роль в испанском сериале «Бумажный дом», который наделал шуму в мире. О сериале узнали после того, как стриминговый сервис Netflix выкупил права на экранизацию картины. Недавно вышел уже пятый сезон сериала, который приковал к экранам миллионы людей по всему миру.

Сегодня карьера Урсулы Корберо стремительно пошла вверх, ее приглашают в различные проекты и рекламу.

На одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появился неожиданный кадр с актрисой. Урсула в простой белой майке лежала в кровати. Она выглядела очень нежной и чувственной. В комментариях под фото красотке оставили массу приятных слов.

«Ты красивая», «Я кричал и плакал, когда увидел твою смерть в 5-м сезоне «Бумажного дома», я не поверил!», «Какая ты хорошенькая!», - пишут люди.

Добавим, что Урсула Корберо сыграла в сериале роль грабительницы, которая влюбилась в своего подельника. После удачного ограбления они умчали жить на острова.

Напомним, что Урсула Корберо в эффектных сапогах удивила дерзким образом, забыв надеть штаны: "Горячо".

Как сообщала Politeka, Урсула Корберо в одних трусах от купальника похвасталась фигурой: «Дикий ангел».

Также Politeka писала, что Урсула Корберо удивила чувственным видом в оригинальном платье: «Черный ангел».