Южнокорейская актриса и модель Чон Хо Ён, которая сыграла одну из главных ролей в популярном сериале «Игра в кальмара», впечатлила фигурой на светском мероприятии.
Как пишет Politeka.net, южнокорейский сериал «Игра в кальмара» от Netflix про смертельные игры за деньги стал хитом по всему миру. Сериалу уже обещают звание лучшего проекта года, поскольку его популярность стремительно растет. В шоу показывают смертельные состязания за большие деньги, в которых участвуют люди с различными финансовыми трудностями.
Модель и актриса Чон Хо Ён за считанные дни стала популярной на весь мир, а на ее Инстаграм подписались миллионы людей. Она прославилась благодаря участию в «Топ-модель по-корейски», но сериал принес ей мировую славу. В сериале она играет роль молодой беженки Кан Сэ Бёк, которая пытается заработать деньги, чтобы доставить в Южную Корею маму.
На свежих фото девушка позировала в черном платье на бретельках, демонстрируя свою стройную фигурку. В комментариях красотке оставили массу комплиментов, но нашлись и те, кто считает, что актриса слишком худая.
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«Ух ты, волосы идеальные, Хо Ён», «Очень красивая Хо Ён», «Такая худая», «Огромные поздравления!», «Какая маленькая», «Платье очень необычное», - пишут пользователи сети.
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