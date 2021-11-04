Южнокорейская актриса и модель Чон Хо Ён, которая сыграла главную роль в нашумевшем сериале «Игра в кальмара», впечатлила невероятной фигурой.

Как пишет Politeka.net, южнокорейский сериал «Игра в кальмара» от Netflix поднял на уши весь мир. О нем активно пишут в СМИ, поклонники повторяют игры из сериала, а также массово подписываются в социальных сетях на актеров шоу.

Модель Чон Хо Ён, которая сыграла в сериале роль молодой беженки, мечтающей доставить в Южную Корею свою маму, стала невероятно популярной после выхода сериала. Сегодня в Инстаграм на нее подписано больше 23 млн человек. В Южной Корее девушка стала известной после участия в шоу «Топ-модель по-корейски». Это не удивительно, ведь у красотки отменная фигурка.

На свежих фото она расстегнула штаны, поразив своими миниатюрными формами.

«Простите, но мне кажется, что я что-то уронил. Свою челюсть», «Я пролистываю твою ленту, и не могу найти ни единого корейского комментария. Эта девушка всемирно известна», «Какая красотка», «Потрясающее зрелище», «Фигурка мечты», «Ангел во плоти», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Чон Хо Ён в платье на бретельках поразила фигурой: «Какая маленькая».

Как сообщала Politeka, громкая вечеринка в стиле "Игры в кальмара" закончилась трагедией.

Также Politeka писала, что Урсула Корберо в обтягивающей майке очаровала фигуркой: «Какая ты хорошенькая».