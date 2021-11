Через майже 40 років після розпаду група ABBA, яка подарувала світу такі хіти, як «Dancing Queen» і «Take a Chance on Me», возз'єдналася в повну силу.

Хоча вони розлучилися в 1982 році, ABBA нікуди не поділася. Фактично, Популярність шведської групи відродилася в 1990-х роках багато в чому завдяки мюзиклу " Mamma Mia!». В результаті в 2008 році з'явився фільм з Меріл Стріп і Пірсом Броснаном в головних ролях, а також важкі саундтреки до таких фільмів, як «Весілля Мюріель» і «Пригоди Прісцилли, королеви пустелі».

«За останні 20 років у світі було більше ABBA, ніж за перші 20 років. Це якось дивно! І я щасливий і вдячний», - сказав CBS News учасник ABBA Бенні Андерссон.

Тепер, через майже 40 років після розпаду, АВВА возз'єдналася в повному складі, випустивши новий альбом.

"Voyage", дев'ятий альбом ABBA, який є продовженням "The Visitors" 1981 року, вийшов 5 листопада.

В альбомі представлені 10 нових пісень, в тому числі «I Still Have Faith in You», яка символізує возз'єднання групи. З вересня кліп на цей трек набрав 26 мільйонів переглядів на YouTube.

Новий альбом гурту викликав справжній фурор у мережі.

"Ну, прям всю мою душу вивернули навиворіт своїм поверненням!!! (в хорошому сенсі). У наш смутний і похмурий час підняли мій настрій до небес!!! ABBA я вас люблю!!! ABBA ви кращі", " ABBA, як і раніше найкраща група в світі, навіть через стільки років!", "Я все ще плачу від того, що почув все нові треки на Voyage», «Записали відмінний альбом, створили кураж, підкорили серця заново», - пишуть захоплені користувачі Мережі з усього світу.

ABBA розпочали запис альбому в 2018 році і не планують більше випускати музику після цього, навіть незважаючи на те, що дві незавершені пісні не потрапили до альбому, повідомляє The Guardian.

