Известный исполнитель, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вместе с музыкантами записали видеообращение к фанатам.
Как сообщает Politeka.net, знаменитый украинский исполнитель и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук анонсировал большой концерт в израильском городе Тель-Авив. Видеообращение музыканта и его группы опубликовали на официальной странице коллектива в Instagram.
В ролике видно четырех мужчин – музыкантов и фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Артист в видео обращается к своим израильским поклонникам с приглашением на концерт, который состоится в канун нового года – 18 декабря.
"Мы снова встретимся с вами. Будет, как всегда, круто, громко и драйвово. Только еще лучше", - заявил Вакарчук в видеообращении, а также выдал подробности будущего концерта.
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"Израиль, ты готов ко встрече? Менее чем через два месяца – 18 декабря – встречаемся в Тель-Авиве!", - говорится в подписи к видео.
Напомним, Вакарчуку и "Океану Эльзы" нашли место на "Танцях з зірками", интрига раскрыта: "ВИА Гра бы лучше для такого".
Как сообщала Politeka, Вакарчук из "Океан Эльзы" записал неожиданное обращение: "Это наша украинская…".
Также Politeka писала, что Вакарчук из "Океан Эльзы" появился в роли пилота самолета-гиганта, неожиданное фото: "Мечта сбылась".