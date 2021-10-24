Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук решил попробовать себя в качестве пилота самолета-гиганта, и запечатлел столь интересный момент.

На днях после выполнения коммерческих рейсов, в Украину вернулся самолет-гигант Ан-225 "Мрия", передает Politeka.net. Известно, что на его борту доставили 110 тонн комплектов для тестирования на COVID-19 в несколько стран мира.

Вчера, 23 октября, в самолете побывал лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Артист решил попробовать себя в качестве пилота, присев за пульт управления.

"На борту "Мрии"", - написал певец.

За час публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.

Примечательно что одной из комментирующих стала певица Катя Павленко из группы Go_A.

"Вчера было эпически! 🔥", - написала артистка.

В своих сторис звезда засняла "Мрию", а также оркестр и световое шоу. Оба артиста держат интригу.

"Физика и лирика 🔥👏", "Я в шоке, я тоже хочу.😮😮😮👏👏👏", "Ого, как круто🔥🔥😍🙌", "Выше неба, или просто на небе? 😉", "Мечта сбылась", "Действительно управляете или просто позируете для фото?", "Красивое фото", "Нам ждать выхода новой песни и видео к ней? 🥰", "Символически", - написали пользователи сети.

Напомним, Вакарчук снял футболку и обнялся со стройной блондинкой прямо сцене

Как сообщала Politeka, Вакарчук из "Океан Эльзы" на борту самолета смутил внешним видом

Также Politeka писала, что Вакарчук из «Океан Эльзы» показал эксклюзивные кадры из нового клипа