Известный артист из группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук после того, как стал отцом, поделился откровением

Как передает Politeka.net , Святослав Вакарчук является известным певцом и фронтменом группы "Океан Эльзы". Недавно у артиста в возрасте 46 лет родился сын - Иван.

Как передает издание "Viva" , недавно в Киеве на Арсенальной открылось новое место с живой музыкой. Гостем этого вечера стал Святослав Вакарчук. Там он спел несколько популярных песен группы "Океан Эльзи", где является солистом. Во время выступления артист поделился важным моментом из жизни.

"Вечер невероятно атмосферный сегодня, не так ли? Говоряю я вам, чудеса в жизни бывают! Вчера, 14 сентября, было ровно 23 года, как мы выпустили первый альбом, в котором была следующая песня.

Я хорошо помню, как на улице Панковской был магазин с компакт-дисками...Там я впервые увидил компакт-диск, на котором было написано "Океан Эльзы". Честно, радовался не так долго, потому что через 10 лет они пропали, но этот момент, когда я держал его в руках...Ой, класс, - поделился с воспоминаниями Святослав Вакарчук.