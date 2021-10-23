Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук показал себя и самолет, который является самым большим в мире на данный момент.

Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук является популярным отечественным исполнителем, став легендой в составе "Океан Эльзы". Артист также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Вакарчук был в футболке и кофте. Звезда стоял в грузовом отсеке огромного самолета. Как можно понять, это гордость украинской авиапромышленности - "Мрия".

"У каждого из нас есть "мрия". И не одна. А от "Мрия" у нас одна. И самая большая в мире", - написал Вакарчук под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это внутри самолета Мрия?", "Постарел, старичок. Время никого не щадит", "Живые глаза", "Какая бородка классная", "Вот это фарт", "Немножко нужно омолодиться".

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