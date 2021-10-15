Украинская певица Кристина Соловий, продюсером которой является Святослав Вакарчук, рассказала о недавнем происшествии, которое решило судьбу ее одного маленького друга.
Кристина Соловий стала популярной молодой певицей, она стала известна после участия в популярном вокальном шоу "Голос країни", где стала фавориткой Святослава Вакарчука, покорив артиста своим талантом. После участия в проекте Вакарчук даже стал её продюсером, таким образом певица стала первой подопечной Святослава Вакарчука.
В своем Инстаграм сегодня девушка поделилась трогательной историей спасения маленького питомца.26 августа Кристина возвращалась с репетиции и к ее ногам бросился котенок. Взять на руки его было невозможно, потому что от боли тот жалобно плакал и волочил за собой задние лапки.
«Я не могла понять сразу, что же с ним произошло, но так же не могла пройти мимо, поэтому сразу начала набирать ветеринарные клиники. Десяток из них мне отказали, но друзья посоветовали везти малого в Глеваху, где есть лучший ветеринарный хирург.
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Несмотря на долгие пробки мы с малым таки добрались до нашего спасителя в Глеваху. Врач сказал, что еще несколько часов и было бы поздно. Но были проведены две тяжелые операции и сейчас он здоров и очень живой. Очевидно, котенок сбил самокат, или машина, в результате чего, все внутренние органы сместились в легочную область. Была еще и небольшая травма лапки, до сих пор заживает» - рассказала девушка.
Она отметила, что из-за проблем с иммунитетом у другого питомца спасенного малыша оставить не может, но поклонники могут взять котенка себе.
«Очень надеюсь, что среди вас найдутся те добрые сердца, благодаря которым еще держится этот жестокий мир. В пределах Киева - привезу лично к двери».
Ранее 28-летняя певица Кристина Соловий поделилась признанием в программе «Светская жизнь» Кати Осадчей.
«Мне очень нравится «Иду на дно». И я имела неосторожность записать кавер на эту песню на день рождения Святослава и поздравить его этой песней. Потом поняла, что это было очень некстати. Просто это действительно моя любимая песня», - сказала певица.
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