Відома співачка Христина Соловій розповіла про своїх батьків, а також про її продюсування Вакарчуком
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Христина Соловій, яка була фіналісткою "Голосу країни", стала гостею програми "Кондратюк у понеділок". В інтерв'ю ведучому дівчина розповіла, що народилася в родині музикантів і диригентів, так що її майбутнє було визначено. Водночас вона свого часу вступила на філологію і мріяла стати письменницею.
"Я вчилася в музичній школі, але тому що я народилася в родині музикантів, хорових диригентів. І це не могло мене обійти", - розповіла Христина.
Також молода співачка розповіла, що на "Голосі країни" вона хотіла потрапити в команду Олега Скрипки, і взагалі з дитинства мріяла з ним заспівати, що в підсумку у неї вийшло. А потім вона сказала, що хоче записати альбом лемківських пісень. "Я не думаю, що я можу відповісти на питання, що його зачепило. Але коли я сказала на "Голосі", що я хочу записати лемківських пісень, він мені відразу: "запишемо. Давай запишемо". З того моменту не почалося їх співпраця.
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За словами Христини, альбом вони все ж з часом записали, для цього навіть знайшовся меценат. І зараз за договором співпраця триває, хоча співачка зізналася, що компанія Вакарчука займається в основному фінансовими питаннями і юридичною підтримкою.
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