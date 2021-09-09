Українська співачка Христина Соловій показала ефектний образ для чоловічого журналу

Як пише Politeka.net, красуня брала участь в шоу" Голос країни " в 2013 році. Тоді Соловій потрапила в команду Святослава Вакарчука. Христина дісталася до півфіналу проекту, а після шоу продовжила працювати з Вакарчуком. Дівчина продовжує свій творчий шлях і зараз, активно займаючись блогом в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

У новій публікації дівчина зізналася, що вирішила знятися для чоловічого журналу Playboy. Дівчина одягла білосніжну міні-білизну, яка ідеально підкреслила форми дівчини.

"Мені 28 і я відчуваю досить самобутньою і красивою, щоб дозволити собі бути відвертою на фото, відео або на сцені заради свого задоволення. Коли я, 22-річна «квіточка» української музики (або ваш улюблений епітет), вперше отримала пропозицію публікації відвертих фото, я злякалася. І потрапила у відому пастку " а що скажуть люди?", - написала Христина.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Купила за годину до того, як вийшов пост", "Такі красиві і влучні слова", "Богиня ти, ось і все", "я аж захотіла Плейбой купити", "дуже красиво і дуже не вульгарно", "все прекрасно, нічого відвертого".

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