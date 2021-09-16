Українська співачка Христина Соловій продовжує ділиться сміливими кадрами, які були зроблені для глянцю

Як пише Politeka.net, красуня почала свій шлях до успіху, пішовши на" Голос країни " в 2013 році. І хоч дівчина не перемогла на шоу, але стала підопічною Святослава Вакарчука, в команді якого була на проекті. Христина продовжує свій творчий шлях і зараз, а також веде сторінку в Instagram, де розповідає все цікаве.

На новому фото красуня була в прозорій Білій білизні, позуючи для Playboy. Дівчина лежала, демонструючи розкішну фігуру. На коліні у Соловій можна побачити стигле яблуко, яке додало пікантності фото.

"- Раніше я грала в хорошу дівчинку; це добре спрацювало. Мабуть, я все-таки дуже хотіла нею бути. Але ти ж мене Знаєш - я такою не була ніколи.

Розумію, людям було зручно так мене бачити. І зараз мені цікаво дивитися в ретроспективі, чому так сталося. Клубочки, віночки, «тримай», «Гамерицький край» такий однобокий образ щирої Українки - обійняти і плакати.

- А як же Соловійко-Лоліта, яку важко було не помітити? Куди в тобі ховався цей персонаж?

- Нікуди не ховався; він завжди був повноцінною частиною мене. У білих шкарпетках з туфлями на підборах, в чорнильних плямах на пальцях. Мій науковий керівник так і сказав мені-це нікуди не сховаєш. Але якщо я не ховала, то дізнатися Лоліту в Соловійці можуть тільки професори з літератури і дуже тонкі читачі :)", - написала красуня під фото.

Фанати поставили тисячі лайків Христині Соловій і написали коментарі:

"Ууу, дівчинка відкрила свою сексуальність. Дівчинка скоро стане ще однією Лободою з накачаними губами. А була чимось цікавим"," твій вибір, де себе комфортніше відчуваєш"," Богиня", " Привіт Христинко. Ні, ти такою не була. Просто напросто життя змінює людей то в гіршу то в кращу сторону".

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