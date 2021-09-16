Украинская певица Христина Соловий продолжает делится смелыми кадрами, которые были сделаны для глянца

Как пишет Politeka.net, красотка начала свой путь к успеху, пойдя на "Голос країни" в 2013 году. И хоть девушка не победила на шоу, но стала подопечной Святослава Вакарчука, в команде которого была на проекте. Христина продолжает свой творческий путь и сейчас, а также ведет страничку в Инстаграм, где рассказывает все интересное.

На новом фото красотка была в прозрачном белом белье, позируя для Playboy. Девушка лежала, демонстрируя роскошную фигуру. На коленке у Соловий можно увидеть спелое яблоко, которое добавило пикантности фото.

"- Раньше я играла в хорошую девочку; это хорошо сработало. Видимо, я все-таки очень хотела ею быть. Но ты же меня знаешь - я такой не была никогда.

Понимаю, людям было удобно так меня видеть. И сейчас мне интересно смотреть в ретроспективе, почему так произошло. Клубочки, веночки, «Держи», «Гамерицький край» такой однобокий образ искренней украинки - обнять и плакать.

- А как же Соловийко-Лолита, которую трудно было не заметить? Куда в тебе прятался этот персонаж?

- Никуда не прятался; он всегда был полноценной частью меня. В белых носочках с туфлями на каблуках, в чернильных пятнах на пальцах. Мой научный руководитель так и сказал мне - это никуда не спрячешь. Но если я не прятала, то узнать Лолиту в Соловийци могут только профессора из литературы и очень тонкие читатели :)", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков Христине Соловий и написали комментарии:

"Ууу, девочка открыла свою сексуальность. Девочка скоро станет еще одной Лободой с накачанными губами. А была чем-то интересным", "Твой выбор, где себя комфортнее чувствуешь", "Богиня", "Привет Христинко. Нет, ты такой не была. Просто напросто жизни меняет людей то в худшую то в лучшую сторону".

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