Звезда "Голосу країни", которая попала в команду продюсера и певца Святослава Вакарчука, решила прийти на шоу "Танці з зірками", о чем сообщила в своем Инстаграм.
Набирающая популярность певица пришла на шоу "Голос країни" еще в 2013 году, передает Politeka.net. Тогда девушка смогла поразить своим талантом знаменитого украинского певца Святослава Вакарчука.
В результате артистка дошла до полуфинала. Во время совместной работы с Вакарчуком звезда выпустила несколько клипов на собственные музыку и слова.
Сейчас певица продолжает развиваться, и даже появилась на шоу "Танці з зірками". Звезда опубликовала фото, на которых красуется в платье на тонких бретельках и с длинными волнистыми волосами.
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"Из #такси выхожу только так❤️🔥
Смотрели эфир @ tanci1plus1?", - написала любимица Вакарчука.
"Невероятно и очень классно, даже неповторимо!", "🔥Супер! Люблю ваш голос 🥰", "Очаровательная", "натуральная красота! на весь мир известная - Украинская 💛💙", "😍🔥🔥 шикарная женщина 😍😍🔥🔥", - написали пользователи сети.
Отметим, 17 октября в седьмом эфире "Танців з зірками" Кристина Соловий вместе с Калуш исполнили хит "Таксі", под который станцевали румбу Артур Логай и Анна Карелина.
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