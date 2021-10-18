Звезда "Голосу країни", которая попала в команду продюсера и певца Святослава Вакарчука, решила прийти на шоу "Танці з зірками", о чем сообщила в своем Инстаграм.

Набирающая популярность певица пришла на шоу "Голос країни" еще в 2013 году, передает Politeka.net. Тогда девушка смогла поразить своим талантом знаменитого украинского певца Святослава Вакарчука.

В результате артистка дошла до полуфинала. Во время совместной работы с Вакарчуком звезда выпустила несколько клипов на собственные музыку и слова.

Сейчас певица продолжает развиваться, и даже появилась на шоу "Танці з зірками". Звезда опубликовала фото, на которых красуется в платье на тонких бретельках и с длинными волнистыми волосами.

"Из #такси выхожу только так❤️🔥

Смотрели эфир @ tanci1plus1?", - написала любимица Вакарчука.

"Невероятно и очень классно, даже неповторимо!", "🔥Супер! Люблю ваш голос 🥰", "Очаровательная", "натуральная красота! на весь мир известная - Украинская 💛💙", "😍🔥🔥 шикарная женщина 😍😍🔥🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, 17 октября в седьмом эфире "Танців з зірками" Кристина Соловий вместе с Калуш исполнили хит "Таксі", под который станцевали румбу Артур Логай и Анна Карелина.

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