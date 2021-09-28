Украинская певица Кристина Соловий, продюсером которой является Святослав Вакарчук, рассказала о поступке, о котором сожалеет

28-летняя певица Кристина Соловий поделилась признанием в программе «Светская жизнь» Кати Осадчей.

«Мне очень нравится «Иду на дно». И я имела неосторожность записать кавер на эту песню на день рождения Святослава и поздравить его этой песней. Потом поняла, что это было очень некстати. Просто это действительно моя любимая песня», - сказала певица.

Как известно, день рождения у Святослава Вакарчука 14 мая, но только вчера на YouTube канале «Светская жизнь» появилось видео, в котором Кристина поделилась неожиданным выбором песня для именинника.

Отметим, Вакарчуку даже приписывали отношения с Кристиной Соловий, которая участвовала в шоу «Голос країни» в его команде. Позже чего они начали тесно

сотрудничать, выступали с дуэтом и выпустили несколько песен.

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