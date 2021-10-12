Известная певица, которая прославилась на шоу "Голос країни" Кристина Соловий сообщила украинцам об ужасной трагедии.
Как передает Politeka.net, Кристина Соловий является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря своему участию в популярном вокальном шоу "Голос країни", где стала любимицей Святослава Вакарчука. После её участия в проекте артист стал также её продюсером. Стоит отметить, что певица стала первой подопечной Святослава Вакарчука.
Так, на этот раз Кристина Соловий опубликовала новую Сториз на своей странице в Инстаграм. На фото - солист группы "Мертвий півень" Мисько Барбара, который скончался 11 сентября. Об этом сообщила его жена, причина остается неизвестной.
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"Ушел из жизни Мисько Барбара лидер группы "Мертвий півень". Если вы не знаете кто это и никогда не слушали - сделайте это прямо сейчас и ради меня. Это важно", — попросила Кристина Соловий.
Стоит отметить, что музыкант умер в возрасте 49 лет, ровно за месяц до своего дня рождения.
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