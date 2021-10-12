Известная певица, которая прославилась на шоу "Голос країни" Кристина Соловий сообщила украинцам об ужасной трагедии.

Как передает Politeka.net, Кристина Соловий является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря своему участию в популярном вокальном шоу "Голос країни", где стала любимицей Святослава Вакарчука. После её участия в проекте артист стал также её продюсером. Стоит отметить, что певица стала первой подопечной Святослава Вакарчука.

Так, на этот раз Кристина Соловий опубликовала новую Сториз на своей странице в Инстаграм. На фото - солист группы "Мертвий півень" Мисько Барбара, который скончался 11 сентября. Об этом сообщила его жена, причина остается неизвестной.

"Ушел из жизни Мисько Барбара лидер группы "Мертвий півень". Если вы не знаете кто это и никогда не слушали - сделайте это прямо сейчас и ради меня. Это важно", — попросила Кристина Соловий.

Стоит отметить, что музыкант умер в возрасте 49 лет, ровно за месяц до своего дня рождения.

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