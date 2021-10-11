Певица Кристина Соловий, звезда шоу "Голос країни", а также любимица фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, показала чувственный образ, удивив стихами.

Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий начала свой путь к успеху, попробовав свои силы на шоу "Голос країни". Там певица попала к Святославу Вакарчуку, который стал ее продюсером. Недавно звезда снялась для мужского журнала PlayBoy. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новом фото Кристина была в узкой маечке и с распущенными волосами.

"Осень заносит

И меня, порой, знаешь как

Знаешь только ты ...

Уже не на тебя злости

Только запах твой здесь

Мне звучит ...", - написала Соловий.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Сплошные эмоции. Режим ожидания включен", "Красотка, ждем", "Красивая, как богиня", "Обе фотографии прекрасные", "Очень сильно".

Напомним, звезда "Голосу країни" и любимица Вакарчука покрасовалась в кружевном комплекте

Также Politeka сообщала, что звезда "Голосу країни" и любимица Вакарчука превратилась в "плохую" девочку

А еще Politeka писала, что звезда "Голосу країни" и любимица Вакарчука выдала новый хит и поразила откровением



