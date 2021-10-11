Певица Кристина Соловий, звезда шоу "Голос країни", а также любимица фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, показала чувственный образ, удивив стихами.
Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий начала свой путь к успеху, попробовав свои силы на шоу "Голос країни". Там певица попала к Святославу Вакарчуку, который стал ее продюсером. Недавно звезда снялась для мужского журнала PlayBoy. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
На новом фото Кристина была в узкой маечке и с распущенными волосами.
"Осень заносит
Муж Пугачевой Галкин похвастался сыном, который растет его копией: «Совсем взрослый уже»
Переход на зимнее время: когда украинцам надо сдвинуть стрелки часов в этом году
Полякова, Никитюк и другие звезды весело поздравили "маму" Верки Сердючки с днем рождения: "Наша золотая"
Ксения Собчак попала в масштабное ДТП: что известно о жертвах и кадры с места
Сумская пришла в ярость от выходки соседей, появились кадры: "Вот как тут не..."
И меня, порой, знаешь как
Знаешь только ты ...
Уже не на тебя злости
Только запах твой здесь
Мне звучит ...", - написала Соловий.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Сплошные эмоции. Режим ожидания включен", "Красотка, ждем", "Красивая, как богиня", "Обе фотографии прекрасные", "Очень сильно".
Напомним, звезда "Голосу країни" и любимица Вакарчука покрасовалась в кружевном комплекте
Также Politeka сообщала, что звезда "Голосу країни" и любимица Вакарчука превратилась в "плохую" девочку
А еще Politeka писала, что звезда "Голосу країни" и любимица Вакарчука выдала новый хит и поразила откровением