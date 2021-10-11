Известный музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук анонсировал презентацию клипа на песню, которую коллектив записал с известной украинской группой Kalush.
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Вакарчук опубликовал несколько эксклюзивных кадров из нового клипа. На фото участники двух групп стояли в темном помещении, а над ними виднелись провода.
«Что бы тебе ни говорили - впереди победа, что бы тебе не кричали шакалы вслед - у тебя своя дорога…Не останавливаться, падать, дальше идти!», - подписал Вакарчук фото, анонсировав премьеру нового клипа, которая запланирована на 12 октября.
В комментариях преданные поклонники оставили своему кумиру массу положительных отзывов.
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«Невероятно, жду!», «Ого, это так круто, ждем с нетерпением», «Крутая колаборация. Интересно», «Какие крутые кадры», «Будет что-то невероятное», - пишут пользователи сети.
Отметим, что премьера клипа состоится в Киеве. Вакарчук также анонсировал автограф-сессию для поклонников.
Напомним, что Вакарчук рассказал, что запомнится ему на всю жизнь: «Скоро мы…».
Как сообщала Politeka, Вакарчук во всем черном обратился к поклонникам: «Мы должны…».
Также Politeka писала, что Вакарчук оказался на месте школьного учителя: «Даже завидую…».