Відомий музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук спробував себе в новому амплуа

Як пише Politeka.net, в Instagram у 46-річного виконавця з'явилися фото і відео, зроблені в школі. Як виявилося, Вакарчук виступив перед школярами з лекцією, яка була присвячена трагедії в Бабиному Яру.

"Бабин Яр - трагедія людства, а трагедії не знають національності. До 80-річчя з часів трагедії в Бабиному Яру в українських школах провели уроки пам'яті. Коли бачиш свідомі, розуміючі очі дітей - віриш, що таким сторінкам нашої історії є місце лише в минулому. Пам'ятаємо", - підписав фото Вакарчук.

Також він опублікував спільне фото з педагогом, подякувавши йому за запрошення.

"Юрію, дякую за круту підготовку до уроку. Навіть заздрю вашим учням!",- підписав фото музикант.

Варто відзначити, що Святослав Вакарчук активно веде свою сторінку в Instagram, щодня радуючи шанувальників новинами і подіями, які відбуваються в його житті.

Нагадаємо, що Вакарчук освоїв нову професію, повернувшись до Львова:"за півгодини показав...".

Як повідомляла Politeka, Вакарчук зізнався, що запам'ятає на все життя: «ми його вам покажемо».

Також Politeka писала, що Вакарчук вразив новим зверненням до шанувальників: "Ось, що важливо...".