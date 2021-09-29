Известный музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук попробовал себя в новом амплуа

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у 46-летнего исполнителя появились фото и видео, сделанные в школе. Как оказалось, Вакарчук выступил перед школьниками с лекцией, посвященной трагедии в Бабьем Яру.

«Бабий Яр – трагедия человечества, а трагедии не знают национальности. К 80-летию со времен трагедии в Бабьем Яру в украинских школах провели уроки памяти. Когда видишь сознательные, понимающие глаза детей – веришь, что таким страницам нашей истории есть место лишь в прошлом. Помним», - подписал фото Вакарчук.

Также он опубликовал совместное фото с педагогом, поблагодарив его за приглашение.

«Юрий, спасибо за крутую подготовку к уроку. Даже завидую вашим ученикам!», - подписал фото музыкант.

Стоит отметить, что Святослав Вакарчук активно ведет свою страницу в Инстаграм, ежедневно радуя поклонников новостями и событиями, которые происходят в его жизни.

Напомним, что Вакарчук освоил новую профессию, вернувшись во Львов: "За полчаса показал…".

Как сообщала Politeka, Вакарчук признался, что запомнит на всю жизнь: «Мы его вам покажем».

Также Politeka писала, что Вакарчук впечатлил новым обращением к поклонникам: «Вот, что важно…».