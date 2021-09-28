Відомий музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заінтригував шанувальників несподіваною заявою

Як передає Politeka.net, останнім часом артист став записувати практично щоденні звернення до своїх шанувальників. Вакарчук ділиться новинами про гурт, концерти та нові проекти, а іноді просто бажає своїм фанатам гарного настрою.

Цього разу музикант вийшов в ефір, щоб поділитися радісною новиною і несподівано яскравими враженнями від зйомки. Артист зазначив, що група приготувала для шанувальників щось дуже масштабне і круте.

"Всім привіт. Вчора до 00.00 ночі, а може і до першої години ночі, ми знімали щось дуже цікаве і дуже круте. Результат, сподіваюся, буде не менш крутим, ніж сам процес. Скоро ми його вам покажемо. Точно можу сказати, що це одна з тих зйомок, які запам'ятовуються надовго, а може і на все життя", - зазначив Вакарчук, заінтригувавши підписників.

Нагадаємо, що Святослав Вакарчук після народження первістка перервав мовчання:"українці мене в цьому розуміють".

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