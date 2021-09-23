Відомий артист Святослав Вакарчук прокоментував народження сина

Як повідомляє Politeka.net, популярний український музикант, фронтмен групи "Океан Ельзи "Святослав Вакарчук, який нещодавно презентував дуетну композицію" Місто весни "разом з групою" Один в каное", вперше дав коментар щодо народження у нього первістка – сина Івана. Як відомо, раніше в мережі з'явилася чутки, а потім офіційна інформація від представників артиста, що дитина з'явився на світ навесні 2021 року. Однак сам співак ретельно приховував цей факт. Тепер же в ефірі телеканалу "1+1" 46-річний музикант вперше хоч якось прокоментував появу у нього сина.

У сюжеті йдеться про те, що Святослав не підтвердив інформацію про те, що матір'ю сина Івана є співвласниця компанії Radioaktivefilm Євгенія Яцута, однак і не спростував це.

За словами Вакарчука, українські сім'ї не дуже-то поширюються щодо особистого життя і народження дітей, тому він теж вирішив не афішувати своє життя і відсторонитися від зайвої уваги. "Я дотримуюся цих традицій, думаю, всі українці мене в цьому розуміють", – заявив артист, відповідаючи на питання про сина Івана.

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