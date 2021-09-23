Известный артист Святослав Вакарчук прокомментировал рождение сына
Как сообщает Politeka.net, популярный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который недавно презентовал дуэтную композицию "Місто весни" вместе с группой "Один в каное", впервые дал комментарий относительно рождения у него первенца – сына Ивана. Как известно ранее в сети появилась слухи, а затем официальная информация от представителей артиста, что ребенок появился на свет весной 2021 года. Однако сам певец тщательно скрывал этот факт. Теперь же в эфире телеканала "1+1" 46-летний музыкант впервые хоть как-то прокомментировал появление у него сына.
В сюжете говорится о том, что Святослав не подтвердил информацию о том, что матерью сына Ивана является совладелица компании Radioaktivefilm Евгения Яцута, однако и не опроверг это.
По словам Вакарчука, украинские семьи не очень-то распространяются относительно личной жизни и рождения детей, поэтому он тоже решил не афишировать свою жизнь и отстраниться от лишнего внимания. "Я придерживаюсь этих традиций, думаю, все украинцы меня в этом понимают", – заявил артист, отвечая на вопросы о сыне Иване.
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Напомним, известный музыкант Святослав Вакарчук из "Океан Эльзы" признался, как поднимает себе настроение в пасмурные осенние дни: "Я сегодня выбираю…".
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