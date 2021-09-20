Известный музыкант и исполнитель, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал украинцам, как поднять настроение

Как передает Politeka.net, в Инстаграм 46-летний артист опубликовал кадры со своего концерта и решил поразмышлять о погоде.

«Сегодня во многих городах Украины пасмурно. Как поднимаете себе настроение?», - обратился Вакарчук к поклонникам, добавив на выбор смайл кофе и музыки.

Во второй сторис артист отметил, что сам предпочитает поднимать себе настроение музыкой.

«Я сегодня выбираю песню», - отметил Вакарчук, сопроводив фото своей песней «Все буде добре».

Также артист посоветовал украинцам тоже обратиться к музыке и посмотреть последний концерт «Океана Эльзы», который группа давала во Львове.

Отметим, что за последний год в жизни музыканта произошло много важных событий. Он развелся со своей женой и заявил о рождении сына, которого назвали Иваном.

Напомним, что Святолав Вакарчук после развода засветился в компании молодой красотки: "Это просто невозможно".

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