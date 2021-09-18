Відомий артист з групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук після того, як став батьком, поділився одкровенням

Як передає Politeka.net , Святослав Вакарчук є відомим співаком і фронтменом гурту "Океан Ельзи". Нещодавно у артиста у віці 46 років народився син - Іван.

Як передає видання "Viva" , нещодавно в Києві на Арсенальній відкрилося нове місце з живою музикою. Гостем цього вечора став Святослав Вакарчук. Там він заспівав кілька популярних пісень групи "Океан Ельзи", де є солістом. Під час виступу артист поділився важливим моментом з життя.

"Вечір неймовірно атмосферний сьогодні, чи не так? Говорю я вам, чудеса в житті бувають! Вчора, 14 вересня, було рівно 23 роки, як ми випустили перший альбом, в якому була наступна пісня.

Я добре пам'ятаю, як на вулиці Панківській був магазин з компакт-дисками...Там я вперше побачив компакт-диск, на якому було написано"Океан Ельзи". Чесно, радів не так довго, тому що через 10 років вони пропали, але цей момент, коли я тримав його в руках...Ой, клас, - поділився зі спогадами Святослав Вакарчук.