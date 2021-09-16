Відомий музикант Святослав Вакарчук підготував фанатам незвичайну прем'єру

Як повідомляє Politeka.net, відомий український музикант і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який нещодавно розлучився з дружиною, у своєму мікроблозі в Instagram анонсував яскраву прем'єру у Львові. Артист опублікував відео зі студії звукозапису, на якому з'явився з молодою співачкою, а в підписі до публікації розповів про концерт з цією дівчиною.

Раніше Святослав розповів в мережі, що готує прем'єру нової пісні, яку він виконав у дуеті з солісткою групи "Один в каное" Іриною Швайдак. Тепер він повідомив фанатам, що разом зі співачкою виступить у Львові, де вперше наживо виконає новий хіт "Місто весни".

У ролику, який тепер показав Вакарчук, вони з Іриною в студії запису співають цю чуттєву пісню.

"Це просто неможливо пропустити. 18 вересня у Львові (а де ще?) Під час виступу ОЕ на сцені біля Львівського університету вперше відбудеться концертне виконання вашої улюбленої пісні #Містовесні", - розповів музикант про майбутню прем'єру.

Нагадаємо, Вакарчук вразив рельєфним пресом під час медитації: "Очманіти, які кубики".

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