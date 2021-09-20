Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук показав, як відіграв концерт у Львові
Група "Океан Ельзи" виступила у Львові перед тисячами глядачів, передає Politeka.net. Соліст колективу опублікував кадри в своєму Instagram.
На фото Святослав Вакарчук стоїть на сцені з посмішкою вітаючи своїх шанувальників, і навіть знявши футболку.Також артист засвітився в компанії стрункої блондинки - Ірини Швайдак з групи "Один в каное". Відомо, що днями два відомих колективи випустили спільний хіт "Місто весни".
"#Містовесни навіть осінь стає весною, а дощ лише підсилює це відчуття.
Неймовірна честь бути твоїм сином, Львів! Твоїм випускником, Alma Mater! Бачити тисячі вогників ваших очей і співати в унісон❤️
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Без перебільшень, один з найбільш знакових концертів у житті", - написав Вакарчук.
За 50 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.
"Це було дивовижно! Дуже вдячні Вам🙌❤️", " дякую за прекрасний вечір ❤️", " це було неймовірно ❤️", " це було неймовірно 😍 щиро дякуємо за прекрасні емоції ❤️❤️", " чудовий концерт! 🔥Ви прекрасні! Живу вже багато років в Італії, але Океан Ельзи в моєму серці назавжди ❤️", - написали користувачі Мережі.
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