Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук показав, як відіграв концерт у Львові

Група "Океан Ельзи" виступила у Львові перед тисячами глядачів, передає Politeka.net. Соліст колективу опублікував кадри в своєму Instagram.

На фото Святослав Вакарчук стоїть на сцені з посмішкою вітаючи своїх шанувальників, і навіть знявши футболку.Також артист засвітився в компанії стрункої блондинки - Ірини Швайдак з групи "Один в каное". Відомо, що днями два відомих колективи випустили спільний хіт "Місто весни".

"#Містовесни навіть осінь стає весною, а дощ лише підсилює це відчуття.

Неймовірна честь бути твоїм сином, Львів! Твоїм випускником, Alma Mater! Бачити тисячі вогників ваших очей і співати в унісон❤️

Без перебільшень, один з найбільш знакових концертів у житті", - написав Вакарчук.

За 50 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Це було дивовижно! Дуже вдячні Вам🙌❤️", " дякую за прекрасний вечір ❤️", " це було неймовірно ❤️", " це було неймовірно 😍 щиро дякуємо за прекрасні емоції ❤️❤️", " чудовий концерт! 🔥Ви прекрасні! Живу вже багато років в Італії, але Океан Ельзи в моєму серці назавжди ❤️", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Вакарчук, який став батьком, розговорився про дивовижну подію

Як повідомляла Politeka, Вакарчук з "Океан Ельзи" після розлучення з'явився в компанії молодої красуні

Також Politeka писала, що Вакарчук з "Океану Ельзи", який нещодавно став батьком, здивував одкровенням