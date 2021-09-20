Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук показал, как отыграл концерт во Львове

Группа "Океан Эльзы" выступила во Львове перед тысячами зрителей, передает Politeka.net. Солист коллектива опубликовал кадры в своем Инстаграм.

На фото Святослав Вакарчук стоит на сцене с улыбкой приветствуя своих поклонников, и даже сняв футболку. Также артист засветился в компании стройной блондинки - Ирины Швайдак из группы "Один в каное". Известно, что на днях два известных коллектива выпустили совместный хит "Місто весни".

"#Містовесни даже осень становится весной, а дождь лишь усиливает это ощущение.

Невероятная честь быть твоим сыном, Львов! Твоим выпускником, Alma Mater! Видеть тысячи огоньков Ваших глаз и петь в унисон❤️

Без преувеличений, один из самых знаковых концертов в жизни", - написал Вакарчук.

За 50 минут публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Это было потрясающе! Очень благодарны Вам 🙌❤️", "Спасибо за прекрасный вечер ❤️", "Это было невероятно ❤️", "Это было невероятно 😍 искренне благодарим за прекрасные эмоции ❤️❤️", "Замечательный концерт! 🔥Вы прекрасны! Живу уже много лет в Италии, но Океан Эльзы в моём сердце навсегда ❤️", - написали пользователи сети.

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