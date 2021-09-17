За сутки до концерта менеджмент "Океана Эльзы" сообщил, что пускать на мероприятие будут не всех

Группа Окена Эльзы решили поздравить львовян с 360-летием Львовского национального университета имени Ивана Франко 18 сентября большим народным гуляением. Которое, как оказалось, не всем будет доступно.

О новых правилах сообщили на официальной страничке ОЭ в соцсети Фейсбук, пишет Politeka.net.

Так, согласно распоряжению мэра Львова и в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, на концерт будут пускать только вакцинированных граждан (с одной или двумя дозами), либо с негативным ПЦР-тестом. Вакцинироваться, к слову, можно будет на месте. Тех, кто сделает прививку прямо перед концертом, тоже обещают пропускать. Отмечается, что дети (вместе с родителями) проходят свободно, без тестов или вакцинации, как и подростки до 18 лет. С собой всем желающим побывать на концерте ОЭ следует иметь защитные маски.

Украинцы бурно обсуждают в комментариях это событие:

"А "Океан Эльзы" уже "вакцинировался", потому что если нет, я не пойду. Очень волнуюсь за состояние своего здоровья!"

"Молодцы!!! Если бы все организаторы массовых мероприятий придерживались таких правил, то мы уже забыли бы о COVID"

"Опасная тема. Так и деньги потерять можно. Или уже так заработали, что не важно?)"

"Смысл от прививки прямо перед концертом? Антитела не вырабатываются за 5 минут"

"Идиотизм какой-то. Не распространение болезни боимся, а за нераспространение вакцины переживают"

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