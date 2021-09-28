Известный музыкант, фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заинтриговал поклонников неожиданным заявлением

Как передает Politeka.net, в последнее время артист стал записывать практически ежедневные обращения к своим поклонникам. Вакарчук делится новостями о группе, концертах и новых проектах, а иногда просто желает своим фанатам хорошего настроения.

В этот раз музыкант вышел в эфир, чтобы поделиться радостной новостью и неожиданно яркими впечатлениями от съемки. Артист отметил, что группа приготовила для поклонников что-то очень масштабное и крутое.

«Всем привет. Вчера до 00.00 ночи, а может и до часу ночи, мы снимали что-то очень интересное и очень крутое. Результат, надеюсь, будет не менее крутым, чем сам процесс. Скоро мы его вам покажем. Точно могу сказать, что это одна из тех съемок, которые запоминаются надолго, а может и на всю жизнь», - отметил Вакарчук, заинтриговав подписчиков.

Напомним, что Святослав Вакарчук после рождения первенца прервал молчание: "Украинцы меня в этом понимают".

Также Politeka рассказывала, что Святослав Вакарчук впечатлил новым обращением к фанатам: «Вот, что важно…».

А еще Politeka писала, что Вакарчук вернулся во Львов, внезапно сменив профессию: "За полчаса показал…".