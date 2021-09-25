Відомий музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зворушив теплими словами
Як пише Politeka.net, останнім часом 46-річний артист активно веде свою сторінку в Instagram. Він регулярно викладає пости і записує сторіс. Цього разу Вакарчук зняв себе на вулиці. Раптово він вирішив звернутися до своїх фанатів зі зворушливими побажаннями.
"Всім привіт. Сьогодні в Києві трохи тепліше. Але погода в цілому так собі. Але ось, що важливо - для того, у кого душа співає, погода завжди прекрасна. Тому, я бажаю кожному з вас класних вихідних, і нехай ваша душа завжди співає", - звернувся Вакарчук до шанувальників.
Відзначимо, що нещодавно життя музиканта сильно змінилося. Він розлучився з дружиною, з якою прожив багато років. Крім цього, у артиста народився син Іван. Точно невідомо, хто став обраницею легендарного співака. Вакарчук продовжує ретельно приховувати своє особисте життя.
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Нагадаємо, що Вакарчук нагадав про важливу для його групи річницю, шанувальників захлеснули емоції: "Мурашки по шкірі".
Ще Politeka писала, Вакарчук з "Океан Ельзи" повернувся до Львова і несподівано змінив професію:"за півгодини показав...".
Також Politeka повідомляла, що Вакарчук перервав мовчання про народження первістка:"українці мене в цьому розуміють".