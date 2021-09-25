Відомий музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зворушив теплими словами

Як пише Politeka.net, останнім часом 46-річний артист активно веде свою сторінку в Instagram. Він регулярно викладає пости і записує сторіс. Цього разу Вакарчук зняв себе на вулиці. Раптово він вирішив звернутися до своїх фанатів зі зворушливими побажаннями.

"Всім привіт. Сьогодні в Києві трохи тепліше. Але погода в цілому так собі. Але ось, що важливо - для того, у кого душа співає, погода завжди прекрасна. Тому, я бажаю кожному з вас класних вихідних, і нехай ваша душа завжди співає", - звернувся Вакарчук до шанувальників.

Відзначимо, що нещодавно життя музиканта сильно змінилося. Він розлучився з дружиною, з якою прожив багато років. Крім цього, у артиста народився син Іван. Точно невідомо, хто став обраницею легендарного співака. Вакарчук продовжує ретельно приховувати своє особисте життя.

Нагадаємо, що Вакарчук нагадав про важливу для його групи річницю, шанувальників захлеснули емоції: "Мурашки по шкірі".

Ще Politeka писала, Вакарчук з "Океан Ельзи" повернувся до Львова і несподівано змінив професію:"за півгодини показав...".

Також Politeka повідомляла, що Вакарчук перервав мовчання про народження первістка:"українці мене в цьому розуміють".