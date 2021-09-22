Відомий музикант і виконавець, фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук нагадав про важливу дату для колективу
Як пише Politeka.net, в Instagram у артиста з'явилася обкладинка альбому «Gloria», який вийшов в 2005 році.
"Друзі, в цей день 16 років тому вийшов у світ наш альбом «Gloria». Під час роботи над ним ми відчували. Ми не здавалися без бою. Ми літали Вище неба :) до речі, одну з пісень саме альбому "Gloria" вперше виконано всіма учасниками групи. Є здогади, яку?",- підписав фото музикант.
У коментарях шанувальники залишили масу теплих відгуків улюбленій групі.
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"Ох! Прямо мурашки по шкірі - згадую, як купила диск в музичному магазині і бігла швидше через все місто додому, щоб швидше включити його!", "У мене досі зберігаються всі перші альбоми на касетах!", "У кліпі "Без бою" під Ваш голос всі співають. А разом виконали "Ти i я", " Там всі пісні шедевральні. Спасибі за юність", - пишуть шанувальники.
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