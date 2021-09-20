Відомий музикант і виконавець, соліст групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів українцям, як підняти настрій
Як передає Politeka.net, в Instagram 46-річний артист опублікував кадри зі свого концерту і вирішив поміркувати про погоду.
"Сьогодні в багатьох містах України похмуро. Як піднімаєте собі настрій?",- звернувся Вакарчук до шанувальників, додавши на вибір смайл кави і музики.
У другій сторіс артист зазначив, що сам вважає за краще піднімати собі настрій музикою.
Орбакайте засвітила, як зараз виглядає 72-річна Пугачова: "У Алли траур?"
Дженніфер Лопес в безсоромній сукні і ботфортах "розклалася" на більярдному столі: кадри
Скандальна суддя "Співають всі" Приходько заговорила про Андрія Данилка: "Такого немає навіть в Америці"
Ектор Хіменес-Браво, який покинув Україну, завив від розчарування: "Абсолютно не сподобалося"
Сніг і заморозки обрушаться на Україну, синоптики озвучили невтішний прогноз: коли чекати похолодання
"Я сьогодні вибираю пісню", - зазначив Вакарчук, супроводивши фото своєю піснею "Все буде добре".
Також артист порадив українцям теж звернутися до музики і подивитися останній концерт «Океану Ельзи», який група давала у Львові.
Відзначимо, що за останній рік в житті музиканта відбулося багато важливих подій. Він розлучився зі своєю дружиною і заявив про народження сина, якого назвали Іваном.
Нагадаємо, що Святолав Вакарчук після розлучення засвітився в компанії молодої красуні: "Це просто неможливо".
Також Politeka повідомляла, що Святолав Вакарчук зняв футболку на сцені, притулившись до ефектної блондинки: "неймовірна честь бути...".
Раніше Politeka розповідала, що Святолав Вакарчук розповів про дивовижну подію після народження сина: "коли я тримав його в руках...".