Відомий музикант і виконавець, соліст групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів українцям, як підняти настрій

Як передає Politeka.net, в Instagram 46-річний артист опублікував кадри зі свого концерту і вирішив поміркувати про погоду.

"Сьогодні в багатьох містах України похмуро. Як піднімаєте собі настрій?",- звернувся Вакарчук до шанувальників, додавши на вибір смайл кави і музики.

У другій сторіс артист зазначив, що сам вважає за краще піднімати собі настрій музикою.

"Я сьогодні вибираю пісню", - зазначив Вакарчук, супроводивши фото своєю піснею "Все буде добре".

Також артист порадив українцям теж звернутися до музики і подивитися останній концерт «Океану Ельзи», який група давала у Львові.

Відзначимо, що за останній рік в житті музиканта відбулося багато важливих подій. Він розлучився зі своєю дружиною і заявив про народження сина, якого назвали Іваном.

Нагадаємо, що Святолав Вакарчук після розлучення засвітився в компанії молодої красуні: "Це просто неможливо".

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